Tarkan'dan Atatürk'e saygısızlık yapan liseliye tepki

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı provokatif hareketler art arda geliyor.

Son olarak bir lise öğrencisinin Atatürk'ün fotoğrafı ile gerçekleştirdiği çirkin hareket gündeme oturdu. Liseli A.E.S. uygunsuz hareketleri sonrasında tutuklanırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Tarkan, şu cümleleri aktardı;

Bugün utanarak tanık olduğumuz, Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan büyük saygısızlık, hadsizlik ve ayıp beni de derinden üzdü, rahatsız etti ve endişelendirdi. Uzun süredir Atatürk'e karşı yürütülen itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarıdır bunlar.

"Sessiz kalmamamız, korumamız, savunmamız gerektiğini bir kez daha anlıyorum"

İlke ve inkılaplarıyla bugün bile yolumuza ışık tutan, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'e yapılan böyle ayıplara ve haksızlıklara sessiz kalmamamız, tüm kalbimiz ve gücümüzle onu daha da fazla korumamız, savunmamız gerektiğini bir daha anlıyorum.

"Sessiz kalmamam gerekirdi"

Evet haklıydınız. Disney yetkililerinin, Disney Plus'ta yayınlamama kararı aldığı Atatürk filmiyle ilgili herkesin tepki gösterdiği günlerde de sessiz kalmamam, bu kararı yanlış ve hatalı bulduğumu belirtmem gerekirdi. Bu kararın arkasındaki nedenler her ne idiyse kabul edilemezdi. Çünkü bugün bir daha görüyoruz ki bu zamanlar, Atatürk'ün varlığına, ışığına, bu millet ve vatan için yaptıklarını hatırlamaya en çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardır.