CHP'li ilçe başkanı kalbine yenildi
CHP Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, açık kalp ameliyatı olduktan bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 23:08, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 23:09
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yayladağı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
CHP'nin Hatay'ın Yayladığı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, tedavi için gittiği Konya'da açık kalp ameliyatı oldu.
Hançar, ameliyattan bir gün sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Hançar'ın cenazesinin, otopsinin ardından Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.