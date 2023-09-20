CHP'li ilçe başkanı kalbine yenildi

CHP'nin Hatay'ın Yayladığı İlçe Başkanı Hayrettin Hançar, tedavi için gittiği Konya'da açık kalp ameliyatı oldu.

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