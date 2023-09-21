21 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Giresun/11.00/12.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, UNECE/FAO "Değişen İklim Koşullarında Türkiye'de Ormancılık Politikası Diyaloğu Programı"na katılacak, Uzman Eller Projesi hayvancılık tesisini ziyaret edecek, IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na iştirak edecek, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat ile buluşacak.

(Kastamonu/10.30-16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir Ulaştırma Bakanı Youcef Cherfa, Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakanı Ahmed Badani, Bayındırlık ve Temel Atma Bakanı Lakhdar Rakhroukh ile görüşecek ve iş insanlarıyla toplantıda bir araya gelecek.

(Cezayir/12.00-17.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve eylül ayı tüketici güven endeksini paylaşacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak. H Grubu'nda Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland takımını konuk edecek; D Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.45/Bruges/22.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek. Grekoromen stilde müsabakalar başlayacak, kadınlarda mücadele tamamlanacak.

(Belgrad)

3- Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da düzenlenen Balkan Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkenin KV Drita takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gilan/21.00)