Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

Görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Savunma sanayii alanında iş birliğine yönelik atılacak adımları da görüşen iki lider, Malezya'nın bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında Türkevi'nde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Görüşmelerimiz Türkiye-Malezya ilişkileri adına hayırlara vesile olsun." dedi.