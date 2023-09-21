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Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar

ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken ekonomik anlada da güçlendirmeliyiz. ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti Hedefimiz 100 milyar dolar.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 02:56, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 03:01
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Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: İstanbul Fİnans Merkezini enerji merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Türk Hava Yolları ABD'de 12 noktaya uçuş yapıyor. 15 Kasım'da 13. noktaya uçuşlar başlıyor.

'HEDEF 100 MİLYAR DOLAR'

ABD ile ilişkilerimizi siyasi düzlemde ilerletirken ekonomik anlada da güçlendirmeliyiz. ABD geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız 2'nci, en fazla ithalat yaptığımız 5'inci ülke oldu. 2022 sonunda ikili ticaret hacmimiz 32 milyar doları geçti Hedefimiz 100 milyar dolar.

Turizm açısından da ilişkilerimizin seyrinden memnuniyet duyuyorum. Türkiye olarak son 21 yılda büyük bir başarı hikayesi yazdık. Ülkemize yatırım yapan Amerikan girişimcilere Türk ekonomisine duydukları güven için teşekkür ediyorum. Hali hazırda Amerikalılar dahil birçok uluslararası şirket, Türkiye'yi merkez olarak tercih ediyor. Salgın sonrası dönemde ülkemiz daha ön plana çıkmıştır. Yaptığımız reformlar sayesinde ülkemiz son 20 yılda 252 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım çekti.

Ülkemizin ekonomik istikrarına olan güvenin pekiştiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ekonomi yönetimini uluslararası ekonomi çevrelerinin de çok yakından tanıdığı ehil isimlerden seçtik.

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