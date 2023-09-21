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Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 12:45, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 12:46
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Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Igdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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