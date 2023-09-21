Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı!
Merkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı!
Sponsorlu İçerik
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar
Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 14:00, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 14:39
Yazdır
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 30'a çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, Kurul'un dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi.

Enflasyonun temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiği aktarılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır."

Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış, turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artmaya başlamasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı belirtildi.

"Parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecek"

Politika faizinin enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği vurgulanan duyuruda, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." denildi.

Duyuruda, Kurul'un mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmekte olduğu kaydedildi.

"Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecek"

Sadeleşme sürecinin etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edeceği belirtilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

''Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmektedir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almayı sürdürecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."

Duyuruda, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz