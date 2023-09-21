Edirne'de yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 5'i hakkında yakalama, 4 şüphelinin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosyası ve yurt dışına çıkma yasağı bulunduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerince yapılan müşterek operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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