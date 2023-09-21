92 yaşındaki kişi, 78 yaşındaki karısını tüfekle öldürdü
İzmir'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki şüpheli, 78 yaşındaki karısını tüfekle öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 09:46, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 10:22
Yenioba Mahallesi'ndeki evin bahçesinde İ.Ö. (92) ile Sehliye Ö. (78) arasında tartışma çıktı. Evden av tüfeğini alan İ.Ö, karısı Sehliye Ö'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sehliye Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli, gözaltına alındı.