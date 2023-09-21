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'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond'ın (QS) tarafından bu yıl ilk kez yapılan Avrupa Konseyine üye ülkelerin üniversitelerinin değerlendirildiği "Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024"te ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ilk 200'e girdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 10:00, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 10:14
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'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu

QS, Avrupa Konseyine üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdiği "Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024" listesini yayımladı.

Listedeki "Avrupa Geneli" sıralamasında Türkiye'den ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu oldu. Sabancı Üniversitesi (201), Hacettepe Üniversitesi (224), İstanbul Üniversitesi (228), Gazi Üniversitesi (283), Ankara Üniversitesi (289), Yıldız Teknik Üniversitesi (326), Ege Üniversitesi (381), İstanbul Gelişim Üniversitesi (432), Abdullah Gül Üniversitesi (445), Galatasaray Üniversitesi (445), Marmara Üniversitesi (451), Çankaya Üniversitesi (455), İstanbul Bilgi Üniversitesi (488), Dokuz Eylül Üniversitesi (488) de ilk 500 içerisinde yer aldı.

QS'in, "Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, uluslararası araştırma iletişim ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi-öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, gelen değişim öğrencisi oranı, giden değişim öğrencisi oranı, sürdürülebilirlik puanı" kriterlerini esas alarak ve "küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma ve istihdam" gibi alanlarda yaptığı değerlendirmeye Türkiye 72 üniversite ile dahil edildi.

Türkiye, bu sayıyla Birleşik Krallık'tan sonra en fazla üniversite ile temsil edilen ikinci ülke oldu.

İşverenler tarafından en fazla tanınan Türk üniversiteleri

QS'in uluslararası işverenler arasında tanınırlık açısından yaptığı değerlendirmeyi yansıtan "İşveren İtibarı" göstergesinde Türkiye'den üç üniversite Avrupa'nın bu alandaki en iyi 50 üniversitesi arasına girdi. Bu listede ODTÜ 34'üncü sırada yer alarak işverenler tarafından en çok tanınan Türk üniversitesi oldu. ODTÜ'yü 37'nci sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 42'nci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi izledi.

ODTÜ ayrıca "Akademik İtibar" göstergesinde de 109. sırada yer aldı.

Öğrenci değişim programlarında Avrupa'daki en iyi Türk üniversiteleri

Türk üniversiteleri "Avrupa'nın en iyi öğrenci değişim programları" kategorilerinde de üst sıralarda yer aldı.

"Giden Öğrenci Değişimi" göstergesindeki değerlendirmede Avrupa'da Galatasaray Üniversitesi 12'nci, Bilkent Üniversitesi 31'nci, ODTÜ 32'nci oldu. "Gelen Öğrenci Değişimi" göstergesinde ise Fırat Üniversitesi 35'inci sırada yer aldı.

İstihdam ve sürdürülebilirlik göstergeleri

QS'in "İstihdam Sonuçları" göstergesinde Boğaziçi Üniversitesi 33'ncü sıraya yerleşerek bu alandaki en iyi Türk Üniversitesi olurken, İstanbul Üniversitesi de aynı alanda 62'nci sırada yer buldu.

"Sürdürülebilirlik" alanında ise ODTÜ 47'nci sırada yer aldı.

"Çalışmalarımızın meyve verdiğini görmek mutluluk kaynağı"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, konuyla ilgili "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak, ülkemizin yükseköğretim alanında dünya devleriyle rekabet edebilir hale gelmesi ve gittikçe artan sayıda öğrenci için bir çekim merkezi olması için uluslararasılaşma stratejimiz doğrultusunda yoğun çaba sarf ediyoruz.

Yürüttüğümüz çalışmaların meyve verdiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun yakından bildiği, büyük bir prestij ve tanıtım aracı haline gelen üniversite değerlendirme kuruluşlarından olan QS'in sıralamasında Türkiye'den çok sayıda üniversitenin yer aldığına dikkat çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinde yer alan üniversitelerin değerlendirildiği listede Türkiye, Birleşik Krallık'tan sonra 72 üniversite ile en fazla temsil edilen ülke oldu. Akademik saygınlık, öğrenci-öğretim üyesi oranı, makale sayısı, uluslararası öğrenci sayısı gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede üniversitelerimiz yüzümüzü güldürdü.

Başta ilk 200 arasına girmeyi başaran ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi Üniversitelerini; daha sonra da diğer tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum. QS'in yalnızca bölgesel sıralamalarında değil; dünya üniversiteleri sıralamalarında da yüksek başarı gösteren üniversite sayımızın ileride daha da artmasını ve başarı gösteren üniversitelerimizin bu çıtayı daha da yükseltmelerini temenni ediyorum."

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