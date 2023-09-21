Firari FETÖ hükümlüsü eski komiser yakalandı

FETÖ'ye ait özel liseden mezun olduğu öğrenilen Paksoy'un örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı belirtildi.

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