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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kaybederek 7.693,69 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 13:12, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 13:26
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,14 puan azalarak 7.693,69'a indi. Toplam işlem hacmi 36,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,91 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktığını hatırlatan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ifade ettiğini bildirdi.

Analistler, Fed'in beklenenden daha uzun süre faizleri yüksek seviyelerde tutacağına ilişkin sinyallerin projeksiyonda verildiğini belirterek, 2 yıllık ABD hazine tahvili getirilerinin, Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

Öğleden sonara yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu arada, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor.

Geçen ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'den yüzde 25'e yükseltilmişti.

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