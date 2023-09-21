'Bombacı kadın' ağır hasarlı binaları dinamitle yıkıyor

Çukurova Üniversitesinden 2008 yılında Maden Mühendisi olarak mezun olan 38 yaşındaki Eken, yaklaşık 15 yıl çeşitli bölgelerdeki maden ile inşaat sahalarında delme ve patlayıcı uzmanı olarak görev yaptı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'a gelen Eken, burada meslektaşlarıyla çalışmaya başladı.

Birçok insanın girmeye bile cesaret edemediği ağır hasarlı binalarda duvar ve kolonlara binlerce dinamit kapsülü yerleştiren Eken, daha sonra patlayıcıları birbirleriyle bağlamak için fitil (kablo) döşüyor.

Kimi zaman saatler kimi zaman günlerce süren bu riskli işlemin ardından döşenen dinamit kapsüllerini manyetoya (dinamit ateşleme cihazı) entegre eden Eken, güvenlik güçlerinin çevrede önlem almasıyla binaların yıkımını gerçekleştiriyor.

Cesaret ve azmiyle çevresindekilere örnek olan ve çalıştığı firmada tek kadın delme ve patlayıcı uzmanı olarak görev yapan Eken, AA muhabirine, depremin hemen ardından Kahramanmaraş'a geldiğini ve arama kurtarma çalışmalarında arkadaşlarıyla yer aldığını söyledi.

Depremin ardından çalıştığı firmanın ağır hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdiğini ve kendisinin de bu yıkım işlemlerinde görev yaptığını anlatan Eken, yaptığı işin çok tehlikeli olduğunu dile getirdi.

- "Başından sonuna kadar görev alıyorum"

Ağır hasarlı bir binanın yıkım sürecinin her anında görev yaptığını, şu ana kadar 7 binayı patlatarak yıktıklarını belirten Eken, 160 apartmanın daha yıkımında dinamit kullanacaklarını bildirdi.

Eken, "Patlatma işi erkeklere özgü bir işmiş gibi gözüküyor, yapılan işin ağırlığı ve organizasyon açısından. Fakat görüldüğü üzere kadınlar istedikten sonra yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Başından sonuna dinamitin dolumundan patlatmasına kadar görev alıyorum." diye konuştu.

- "Bombacı kadın" olarak tanınıyor

Mesleğinin bazı kişileri şaşırttığını arkadaşlarının da dikkatini çektiğini aktaran Eken, şöyle devam etti:

"Ben hep hayretle karşılanıyorum. Delme, patlatma denilince birçok yerde 'bombacı' gibi tabirler kullanılıyor. Çevrem ve arkadaşlarım tarafından 'Bombacı kadın' olarak nitelendiriliyorum. Çünkü onlara göre çok korkulan ve dikkatle yaklaşılması gereken bir konu. Riskli görünüyor. Ama beni gördükleri zaman sürekli bir şaşkınlıkla 'Aaa bomba mı patlatıyorsun, nasıl yapıyorsun?' diye soruyorlar. Bu alan çok yaygın olmadığı için insanların çok dikkatini çeken bir konu. Kadın olduğun zaman 2 katı dikkati çekiyor."

- Binalara dinamit döşerken duygusal anlar yaşanıyor

Patlatma yaptığı ağır hasarlı binalarda orada daha önce yaşayanlara ait not ve kişisel eşyalarla karşılaştığını ve bunun kendisini çok üzdüğünü ifade eden Eken, şunları dile getirdi:

"Ağır hasarlı binalara girdiğimde çocukların, insanların birçok notlarını buluyoruz. Yaşanmışlıklarını onlar kadar hissediyoruz. Bu tabii insana acı veriyor. Hatta ailelerden gelip buraları gezenler, anılarını anlatanlar oluyor. Çevreden insanlar özellikle kadınlar geldiğinde çok duygulanıyoruz. Anılarını bırakmak insanlar için çok zor. Vedalaşamıyorlar. Bunlar bizi hüzünlendiriyor, duygusallaşıyoruz. Ama sonuçta ağır hasarlı bir bina. İnsanların anıları altında kalıyor ama yıkmak zorundayız."