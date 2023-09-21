Genel Başkan Doğan Gazilerle Bir Araya Geldi

Ziyarette Doğan'a, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Şenol Şahin de eşlik etti.



Hastanede tedavi gören gazileri tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet eden Sağlık-Sen heyeti, gazilere Türk Bayrağı hediye etti.



Vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilere minnettar olduklarını dile getiren Genel Başkan Doğan, "Gazilerimiz, yaşayan anıtlarımız ve geçmiş ile aramızdaki en güçlü bağımızdır. Vatan ve millet bilinciyle ülkemizin geleceği için canlarını hiçe sayan tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Gaziler Günü münasebetiyle vatan uğruna ebediyete irtihal eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olan ve tedavi gören gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.



Gazilerin Tedavileri Hakkında Bilgi Alındı



Daha sonra hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'yu ziyaret eden Sağlık-Sen heyeti, gazilerin tedavileri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının gündemine dair konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

