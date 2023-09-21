Genel Başkan Doğan Gazilerle Bir Araya Geldi
Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Gaziler Günü münasebetiyle Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Hastanede tedavi görenlerin Gaziler Günü kutlayan Doğan, kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyarette Doğan'a, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman
ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Şenol Şahin de eşlik etti.
Hastanede tedavi gören gazileri tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet eden
Sağlık-Sen heyeti, gazilere Türk Bayrağı hediye etti.
Vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilere minnettar olduklarını
dile getiren Genel Başkan Doğan, "Gazilerimiz, yaşayan anıtlarımız ve geçmiş
ile aramızdaki en güçlü bağımızdır. Vatan ve millet bilinciyle ülkemizin geleceği
için canlarını hiçe sayan tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler
de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet
etmeyi kendimize şiar edindik. Gaziler Günü münasebetiyle vatan uğruna ebediyete
irtihal eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olan ve tedavi gören gazilerimize
acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.
Gazilerin Tedavileri Hakkında Bilgi Alındı
Daha sonra hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'yu ziyaret eden Sağlık-Sen
heyeti, gazilerin tedavileri hakkında bilgi aldı.
Ziyarette ayrıca, hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının gündemine dair konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.