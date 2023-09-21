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Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 13:21, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 13:36
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Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca dolarlık serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin'in yargılanma sürecine dair dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bu sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği doğrultusunda yönlendirildiğini iddia etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve yargının bağımsız olduğunu söyledi. Bakan Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bağımsız yargı kararları üzerinden gerçekleştirdiği Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik iftiralarını ve hakaretlerini reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, iddiasına konu ettiği hükümlünün aldığı cezadan mı rahatsız olmuştur? Yoksa yargılama sürecinin itiraz aşamasındaki iki karar arasında '1-2 saat' geçmiş olmasına karşın yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hükümlü şahsın serbest bırakılmamasından mı rahatsız olmuştur? Basın açıklamamızda altını önemle çizdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargıyı hedef alan sorumsuz açıklamalar ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bu seviyesiz ve sorumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir. Yargı mensupları her suçla ve suçluyla hukuk içerisinde Anayasa ve kanunlardan aldığı güçle mücadele etmeye devam edecektir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratmak, adalete güveni sarsmak isteyen kötü niyetlilere asla geçit vermeyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

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