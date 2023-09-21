Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı!
Merkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı!
Sponsorlu İçerik
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar
Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak

İstanbul-Ankara arası Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesim, 25 Eylül-9 Kasım'da onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 13:53, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 14:08
Yazdır
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül saat 08.00'den 9 Kasım saat 17.00'ye kadar, 46 gün süreyle, trafiğe kapalı olacak.

Bu süre boyunca anılan kesimde Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise hizmet vermeye devam edecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama;

BASIN DUYURUSU

"Anadolu Otoyolu'nda Yol Çalışması"

İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır.

Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km'lik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat 08.00'dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.

Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz