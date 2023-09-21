Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
İstanbul-Ankara arası Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşaklarında 23 kilometrelik kesim, 25 Eylül-9 Kasım'da onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesim (Bolu Tüneli dahil), tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül saat 08.00'den 9 Kasım saat 17.00'ye kadar, 46 gün süreyle, trafiğe kapalı olacak.
Bu süre boyunca anılan kesimde Ankara istikametindeki trafik D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak, otoyolun İstanbul istikameti ise hizmet vermeye devam edecek.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama;
BASIN DUYURUSU
"Anadolu Otoyolu'nda Yol Çalışması"
İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişinde,
Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır.
Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan 23 km'lik kesim (Bolu Tüneli dahil);
tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve
3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 Saat
08.00'dan 09 Kasım 2023 Saat 17.00'a kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.
Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara İstikametindeki trafik, D-100 Devlet
Yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye
devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.