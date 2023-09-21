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Yeniden görülen 'futbolda şike kumpası' davasında 2 sanığa yakalama kararı

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yeniden görülen 88 sanıklı davada, 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 14:10, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 14:10
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Yeniden görülen 'futbolda şike kumpası' davasında 2 sanığa yakalama kararı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021'de karar çıkmıştı. Kararın ardından dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin usulen bozma kararı sonrası davanın yeniden görülmesine İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya aralarında Hidayet Karaca'nın da bulunduğu bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. 3 tutuksuz sanığın da katıldığı duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü ve Aziz Yıldırım adına bazı avukatlar ile sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatı, bozma ilamı doğrultusunda eksik hususların giderilmesini talep etti.

"Operasyon gününe kadar Aziz Yıldırım veya Fenerbahçe aleyhine bir tek haber çıkmamıştır''

Duruşmada savunma yapan sanık Hidayet Karaca, "Ben gazeteciyim. Gizli tanık ve uydurulmuş ifadelerle ben bu davanın sanığı oldum. Gizli tanığın verdiği tüm ifadelerin satırı satırına yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Maalesef iftiraya uğradım ve hürriyetimden yoksun edildim. Ben emniyet mensuplarının hepsini mahkemede tanıdım. Yargılanan sanıklar arasında beni tanıyan yok, benim tanıdığım yok. Bir gazeteci olarak nasıl sahte evrak düzenlerim? Nasıl iftira atarım? Söz konusu operasyonu bilmediğimi yayınlarımla ispatladım. Operasyon gününe kadar Aziz Yıldırım veya Fenerbahçe aleyhine bir tek haber çıkmamıştır. Ben iftiraya uğradım, hakkımda bir delil olmamasına rağmen buraya kadar geldi konu. İstinaf kararına katılmıyorum, taraflı ve yanlı buluyorum. Bu kararın arkasında her kim varsa ahirette hakkımı onlardan alacağım'' şeklinde konuştu.

Sanıklardan Muhammet Kaya da suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyleyerek, beraatını talep etti.

2 sanığa yakalama kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Yunus Memiş ile Murat Turhan hakkında yurt dışında oldukları anlaşıldığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, yakalama kararı olan sanıkların yakalama emirlerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi talep edildi.

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