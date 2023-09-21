3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili dava ertelendi

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmaya, kayıp olarak aranan ve 19 Kasım 2021'de ölü bulunan Müslüme Yağal'ın tutuklanan büyükbabası H.Y, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar anne S.Y, büyükanne A.Y. ve suça sürüklenen ağabey O.Y'nin yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştırdı. Sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi, durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunup ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından büyükbaba H.Y. tutuklanmış, anne S.Y, büyükanne A.Y. ve ağabey O.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.