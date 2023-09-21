MEB'den lise öğrencileri arasında 'Cumhuriyet ve Türkçemiz' konulu deneme yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde dünyanın en kadim ve zengin dillerinden biri olarak kabul edilen Türkçe'nin öğrenciler arasında doğru ve etkili bir şekilde kullanımını yaygınlaştırmak ve bunun başarılı örneklerini ödüllendirerek teşvik etmek amacıyla Türk Dil Kurumu iş birliğiyle "Cumhuriyet ve Türkçemiz" konulu deneme yarışması yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören bütün öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 9 Ekim olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Yarışmada il ve Türkiye geneli olmak üzere iki kısımlı ödüllendirme yapılacak

İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan öğrencilere Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan eserler arasından seçilmiş kitaplar armağan edilecek. Türkiye genelindeki yarışmada ise birinci öğrenciye 30 bin lira, ikinci öğrenciye 20 lira, üçüncü öğrenciye 10 bin lira, seçici kurul ödülünü hak kazanan üç öğrenciye ise 5'er bin lira para ödülü verilecek.

Eserler yayınlanacak

Türkiye genelinde 81 ilde birinci seçilen eserler arasından seçici kurul tarafından yayımlanmaya uygun görülenler, Türk Dil Kurumu tarafından Türk Dili dergisinde yayımlanacak. Basımı yapılan dergi, yarışmaya eser gönderen öğrenciler ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek.