Edirne'de sınır hattında ormanlık alanda yangın çıktı
Edirne'de sınır hattında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 15:08, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 15:16
Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Vaysal köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden ve çevre belediyelerden ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Öte yandan dün gece aynı bölgeye yakın bir alanda itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 dönümlük ormanlık alan zarar görmüştü.