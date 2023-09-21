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Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?

TCMB'nin faiz kararı sonrası, Borsa İstanbul 100 endeksi yükselirken; bankacılık endeksi dalgalandı. Dolar kuru ise, 27,21 TL'yi test etti. Gram altın, ons altındaki düşüşün etkisiyle yatay seyrediyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 15:16, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 15:17
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Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) beklentiler dahilinde 500 baz puan artırıma giderek; faizi yüzde 25 seviyesinde yüzde 30'a çekti. Beklentiler dahilinde gelen karar sonrası piyasalarda sert bir oynaklık gözlenmedi.

Borsa İstanbul, karar öncesi 7731 puanda hareket ederken; sonrasında 7821 puana kadar yükseldi ve böylelikle gün içi zirvesine ulaştı. BIST 100 endeksi, saat 14.31 itibarıyla yüzde 1,21 yükselişle 7814 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi günün ilk yarısında borsadan pozitif ayrışarak yükselişini yüzde 2'nin üzerine kadar taşırken; TCMB ile birlikte pozitif ve negatif tarafta dalgalandı. Endeks, şu dakikalarda yüzde 0,47 artışla 7797 puanda işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7800 ve 7900 seviyeleri direnç, 7600 ve 7500 puan destek konumunda bulunuyor.

Dolar, 27,21 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararı öncesi 26,96 TL'de bulunurken; karar ile birlikle 27,21 TL'yi test etti. Kur, saat 14.42 itibarıyla yüzde 0,44 artışla 27,11 TL'de hareket etti.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,01 TL'den başlamıştı.

Euro ise, 28,75 TL'den 28,96 TL'ye kadar çıktı. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,35 primle 28,87 TL'de bulunuyor. Euro, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte illikit piyasalarda 29,09 TL'ye yükselmişti.

Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, bugünkü işlemlerde 1649 - 1684 bant aralığında işlem görürken, saat 14.46 itibarıyla yüzde 0,06 primle 1674 lirada bulundu. Ons altının değeri ve dolar/TL'nin fiyatı ile hesaplanan gram altın, ons altındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki artışla dengeleniyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl yeni bir faiz artırımının sinyalini vermesi ve para politikasının 2024 yılına kadar gevşetilme ihtimalinin azalmasının ardından 1920 dolara kadar geriledi. Sarı maden şu dakikalarda ise, yüzde 0,42 kayıpla 1922 dolarda işlem gördü.

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