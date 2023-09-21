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Turizm merkezlerindeki havalimanlarını 123,7 milyondan fazla yolcu kullandı

Ocak-ağustos döneminde İstanbul Havalimanı'nda 50,9 milyon, Antalya Havalimanı'nda 24 milyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 7,1 milyon yolcuya hizmet verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 15:59, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 16:07
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Turizm merkezlerindeki havalimanlarını 123,7 milyondan fazla yolcu kullandı

- Turizm sektöründeki hareketlilik havalimanlarına da yansıdı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde turizm bölgelerindeki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 123,7 milyonu geçti.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde Türkiye havalimanlarında iç hatlarda 585 bin 720, dış hatlarda 543 bin 390 uçak trafiği gerçekleşti. Üst geçişlerle birlikte uçak trafiği, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artış gösterdi ve toplam 1 milyon 443 bin 642'ye ulaştı.

Türkiye'deki havalimanlarında söz konusu dönemde iç hatlarda 61 milyon 138 bin 201, dış hatlarda da 82 milyon 68 bin 893 yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla hareketlilik 143 milyon 359 bin 903'e ulaştı.

Aynı dönemde turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarında da yolcu sayısı arttı.

Bu yılın 8 aylık döneminde, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 87 bin 373, dış hatlarda 250 bin 84 olmak üzere toplamda 337 bin 457 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 12 milyon 514 bin 473, dış hatlarda 38 milyon 431 bin 385 olmak üzere toplamda 50 milyon 945 bin 858 yolcu trafiği oluştu. Bu dönemde yolcu sayısı yüzde 24 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatlarda 11 milyon 596 bin 564, dış hatlarda 12 milyon 696 bin 90 yolcu ağırlandı. Toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 24 milyon 292 bin 654'e yükseldi.

Antalya Havalimanı'nda da iç hatlarda 4 milyon 191 bin 384, dış hatlarda 19 milyon 886 bin 532 olmak üzere toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 24 milyon 77 bin 916 oldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da yolcu sayısı yüzde 8 artarak 7 milyon 107 bin 464'e çıkarken, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ağırlanan yolcu sayısı yüzde 17 artışla 3 milyon 636 bin 500'e ulaştı. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nı kullanan yolcuların sayısının da yüzde 5 artışla 2 milyon 907 bin 815 olduğu görüldü.

Adana Havalimanı'nı tercih edenlerin sayısı yüzde 20 yükselerek 3 milyon 93 bin 125 oldu. Gaziantep Havalimanı'ndan hizmet alan yolcuların sayısı da yüzde 10 artışla 1 milyon 675 bin 340'a yükseldi. Trabzon'da 2 milyon 513 bin 164, Kayseri'de 1 milyon 548 bin 341, Diyarbakır'da 1 milyon 338 bin 870, Şanlıurfa GAP'da 607 bin 686, Gazipaşa Alanya'da 582 bin 156 yolcunun seyahat ettiği belirlendi.

Böylece bu yılın ocak-ağustos döneminde turizm merkezlerinde ağırlanan toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 20 artışla 123 milyon 744 bin 733'e ulaştı.

Bu yılın 8 ayında Türkiye'deki turizm merkezlerine yakın olan bazı havalimanlarını ziyaret eden yolcu sayılarının geçen yılın aynı ayına göre değişimi şöyle:

2022 Ocak-Ağustos2023 Ocak-AğustosDeğişim Oranı (%)
İstanbul41.201.01650.945.85824
Sabiha Gökçen19.687.91324.292.65423
Antalya20.375.46424.077.91618
İzmir Adnan Menderes6.583.3367.107.4648
Muğla Dalaman3.121.0843.636.50017
Muğla Milas-Bodrum2.764.8842.907.8155
Adana2.580.0403.093.12520
Gaziantep1.525.7971.675.34010
Trabzon2.245.0512.513.16412
Kayseri1.516.7991.548.3412
Diyarbakır1.090.0961.338.87023
Şanlıurfa GAP402.599607.68651
Gazipaşa Alanya471.057582.15624
TOPLAM103.094.079123.744.73320

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