2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
8-14 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 16:28, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 16:42
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 21 Eylül 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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