Ev sahibi kiracı kavgasındaki tahliyeye ilişkin savcılık açıklama yaptı

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Kızıltepe ilçesindeki ev sahibi - kiracı kavgasına ilişkin tutuklanan 6 şüphelinin delillerin büyük ölçüde toplanması üzerine serbest bırakıldığını, soruşturma işlemlerinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığının tespit edildiğini belirtti.

Başsavcı Akbulut yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, görsel ve yazılı medyada, sosyal medya hesaplarında Kızıltepe'de meydana gelen, "polis memurunun dövülmesi" şeklindeki olayla ilgili "Cumhuriyet Başsavcılığının olaya seyirci kaldığı", "faillerin serbest bırakıldığı" yönündeki tezvirat içeren haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Akbulut, soruşturma konusu olayın polis memuru ile ev sahibi ve yakınları arasında kira alacağından kaynaklandığı, olayın memurun göreviyle ilgili olmadığını aktardı.

Memuru darbeden faillerin tedbiren nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildiren Akbulut şunları kaydetti:

"Delillerin büyük ölçüde toplanması üzerine tutuklu şüpheliler, itirazı incelemeye yetkili üst mahkeme tarafından serbest bırakılmıştır. Soruşturmaya halen Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam edilmektedir. Soruşturma işlemlerinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın merkez ve mülhakatlarında yürütülen soruşturmalarda adalet, eşitlik, hakkaniyet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine azami düzeyde riayet edilmesi için yoğun gayret ve emek gösterdiği dikkate alınarak bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 Eylül'de çıkan kavgada, kiracısı olan polisi darbedip silahını gasbettikleri iddiasıyla ev sahibinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.