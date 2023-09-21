Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca örgüt mensuplarına yönelik yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bir teröristin kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

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