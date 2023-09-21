TRT Van Muhabiri evinde ölü bulundu!

İki gündür kendisinden haber alınamayan TRT Van Muhabiri Behçet Özen, evinde ölü bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Behçet Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından Behçet Özen'nin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası açıklanacak.

Biz de Şehrivan Medya Grubu olarak gazeteci Behçet Özen'e Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz.