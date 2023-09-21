İYİ Parti'den Mustafa Sandal'a belediye başkanlığı teklifi

İYİ Parti, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için sanatçı Mustafa Sandal'a teklif götürdü. Mustafa Sandal karar vermek için süre istedi.

Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde Ankara'da İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Meral akşener ile bir araya gelmişti. Görüşmede Akşener'in Mustafa Sandal'a İYİ Parti'den Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olmasını teklif ettiği öğrenildi. Sandal ise Akşener'den düşünmek için süre istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, bu iddiayı doğrulayarak "Mustafa bey, genel başkanımızı ziyaret etti. Görüşmede bu konular konuşuldu. Halk tarafından sevilen bir sanatçı ve Beşiktaş'a çok yakışır. Kendisinin Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmasını çok isteriz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkında inceleme başlattığı imam Halil Konakçı, şeriat istemeyenleri kafir ilan etmişti. Mustafa Sandal, Twitter hesabından Konakçı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Şimdi de kafir olduk öyle mi. Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör. Burası Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek kurduğu Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bugün, yarın ve ilelebet de öyle kalacaktır. Hadi koçum başka kapıya, yemezler" diyerek Konakçı'ya tepki göstermişti. İYİ Parti Sözcüzü Mustafa Sandal'a tepkisinden ötürü tebrik etmiş ardından Mustafa Sandal Meral Akşener'le görüşmüştü.