Gümüşhane'de baraja düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 28 TH 133 plakalı kamyonetin sürücüsü 63 yaşındaki Nail Oruç olduğu belirlendi.

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