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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,64 değer kazanarak günü 8.000,46 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 18:19, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 18:20
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 280,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,32, holding endeksi yüzde 3,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,27 ile sigorta, tek gerileyen ise yüzde 1,65 ile spor oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yüzde 5,25 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktığını hatırlatan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ifade ettiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Japonya'da enflasyon ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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