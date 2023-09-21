Resmi açıklama geldi...A Milli Takım teknik direktörü belli oldu

TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin indirim kampanyası başladı
Merkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı!
Merkez Bankası Faiz Oranlarını Açıkladı!
Sponsorlu İçerik
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 685 bin liraya yükseldi
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-DUS 1. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
KKM hesaplarında düşüş sürüyor
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası piyasalarda durum ne?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Merkez Bankası faiz artırımına bu ay da devam etti
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Bakanlık açıkladı: Anadolu Otoyolu'nda yol çalışması yapılacak
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Diyanet'ten 'Diyanet, şatafatı bırakamıyor' başlıklı habere açıklama
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun 'Veysel Şahin' iddialarına yanıt
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Cerrahpaşa'da başörtülü öğrenciye taciz iddiasında görevden uzaklaştırma kararı
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
Bakanlıktan 'Starlink' açıklaması: Sektörün ve kamuoyunun görüşleri alınacak
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
TBMM'ye 'Fenerbahçe'nin saha dizilişi değiştirilsin' başvurusu
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Halka arz büyüklüğü 50 milyar TL'yi aştı, 60 şirket sırada
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
'Avrupa'nın en iyileri' arasına giren Türk üniversiteleri belli oldu
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Hukuk raporu yayımlandı. Dosya sayıları endişe verici boyutlarda
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
Türk Telekom'dan ev internetine dev zam
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
ABD'de Türkiye rüzgarı! Yabancı yatırımcı rotayı çevirdi
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Meclis'ten İsveç'e yakın takip
Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar
Erdoğan: Hedef 100 milyar dolar
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyonun yüzde 8,5'e inmesini bekliyoruz
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Uyuşturucu baskınında saldırıya uğrayan astsubay şehit oldu
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Eskişehir'de iki yelkenkanadın çarpışması sonucu bir pilot öldü
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli tutuklandı
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
Ana sayfaHaberler Spor

Resmi açıklama geldi...A Milli Takım teknik direktörü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 18:19, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 18:22
Yazdır
Resmi açıklama geldi...A Milli Takım teknik direktörü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın getirildiğini açıkladı.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, milli takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Koçak, A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinin sona erdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevim bugün itibarıyla sona erdi ama milli takıma bağlılığım, inancım hiç bitmeyecek. 2 yıldır tüm çabalarımla ay-yıldızlı formanın başarısı için çalıştım. Bundesliga'da teknik direktör iken, 150'den fazla maça çıkmışken, ülkem için koşa koşa geldim. Projeye inandım. Türkiye için, ay-yıldızlı bayrak için, teknik direktörlüğü bir kenara bırakarak milli takımımıza bir katkım olsun istedim. Bu konuda asla pişman değilim. Milli takım için 1 saniye bile görev almak çok değerli. Stefan Kuntz'un ayrılığından sonra benim kalmam istendi ama yeni ekibimizin önünü açmak adına bu kutsal görevi ikinci kez kabul edemedim. Milli takımın EURO 2024 için iddiası devam ediyor. Grupta ikinci sıradayız ve ben kesinlikle finallere katılacağımıza inanıyorum."

Koçak açıklamasında kendisini göreve getiren ve destek veren isimlere de teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz