Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 18:23, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 18:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,0380
|27,0390
|27,1060
|27,1070
|Avro
|28,9910
|28,9920
|28,9230
|28,9240
|Sterlin
|33,3380
|33,4550
|33,2370
|33,3540
|İsviçre Frangı
|30,0320
|30,1830
|29,9360
|30,0860
|ANKARA
|ABD Doları
|27,0080
|27,0880
|27,0760
|27,1560
|Avro
|28,9510
|29,0310
|28,8830
|28,9630
|Sterlin
|33,2780
|33,4880
|33,1770
|33,3870