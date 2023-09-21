Muğla'da denizde kaybolan dalgıcın cesedi bulundu

Hisarönü Mahallesi'nden dalış yapmak amacıyla sandalı ile denize açılan Kaplan'dan haber alamayan yakınları Jandarma ve Sahil Güvenliği aradı.

Kayıp ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri Kaplan'ı, Söğüt Mahallesi açıklarında ölü buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Kaplan'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Amatör dalgıç ve balıkçı olduğu belirtilen Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.