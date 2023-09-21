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Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Çinli Meng'i yenen Rıza Kayaalp, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 19:32, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 19:35
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Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.

Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda grekoromen stil 55, 77, 82 ve 130 kilo sıkletlerinden elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapıldı.

Kariyerinde 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, 130 kiloda çıktığı ilk müsabakada Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 7-2 yendi.

Çeyrek finalde Estonyalı Heiki Nabi'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup eden Rıza, yarı finalde de Çinli Lingzhe Meng'i 3-1 yenerek finale çıktı.

Bu sonuçla 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alan Rıza, yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşılaşacak.

Milli güreşçi, geçen yıl finalde İranlı rakibini mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olmuştu.

- Burhan bronz madalya mücadelesi verecek

Grekoromen stil 82 kiloda ilk maçında Özbek Mukhammadkodir Rasulov'u 5-1 yenen Burhan Akbudak, çeyrek finalde İsveçli Kristoffer Berg'i 9-1 teknik üstünlükle geçerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde tecrübeli güreşçi Azerbaycanlı Rafig Huseynov'a mağlup olan son dünya şampiyonu Burhan, yarın bronz madalya için mindere gelecek.

55 kiloda mücadele eden Adem Burak Uzun çeyrek finalde, 77 kiloda mindere çıkan Yunus Emre Başar ise ilk maçında organizasyona veda etti.

Öte yandan kadınlarda repesaj maçlarını kaybeden Tuba Demir (53 kilo) ve Nesrin Baş (72) da elendi.

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