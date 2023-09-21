Kayseri'de yaktığı anızın içinde kalan yaşlı adam öldü
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaktığı anızın arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 20:20, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 20:21
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Mahalle Ufuk Sokak'ta 82 yaşındaki H.H.G, bağ evinin bahçesindeki anızı yaktığı sırada alevlerin arasına düştü.
Yangının içinden kurtulamayan H.H.G, hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yaşlı adamın cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.