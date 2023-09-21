Fransız basını Cumhuriyet'in 100. yılını mercek altına aldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugününe ilişkin analizde, "Atatürk, yüzyıl önce modern Türkiye'yi inşa etti. Erdoğan Atatürk'ün mirasını, kendi dünya vizyonu ışığında yeniden yazıyor" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye Yüzyılı" Fransız basını tarafından yakından takip ediliyor.

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