Top oynayan çocukları bıçakla kovalamıştı... Gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde 19 Eylül'de top oynayan çocukların bir kadın tarafından bıçakla kovalandığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan A.Y. (47) sorgusunda, topun evinin camına isabet etmesi üzerine çocukları uyardığını, olay tekrar edince bir anlık sinirle topu kesmek için elinde bıçakla dışarıya çıkarak çocukları kovaladığını beyan etti.

8 ve 11 yaşlarındaki iki çocuk ile babaları, A.Y'den şikayetçi olmadıklarını söyledi.

A.Y'nin "silahla tehdit" ve "kasten silahla yaralamaya teşebbüs" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.