22 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valiliği, Diyarbakır annelerini, baroyu, kapatılan cezaevini ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, AK Parti Kadın Kolları Buluşması'na katılacak.

(Diyarbakır/09.30-16.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Artuklu Kasimiye Millet Ormanı açılışına katılacak ve valilik ziyaretinde bulunacak.

(Mardin/16.30/17.15/18.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde Futbol Gelişim Projesi İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

- Bakan Tekin, Ümraniye'de Necmettin Öztürk İlkokulu açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir'de Büyük Camii'yi, Şehitler Anıtı'nı, Keçiova Camii'ni ve Belkaidia El Hebria Zaviyesi'ni ziyaret edecek.

(Cezayir)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki üniversitelerin rektörleriyle Gaziantep Üniversitesi'nde bir araya gelecek.

(Gaziantep/15.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Brezilya ile karşılaşacak.

(Tokyo/10.00)

2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla devam edilecek. 130 kiloda Rıza Kayaalp altın, 82 kiloda Burhan Akbudak bronz madalya mücadelesine çıkacak. 60 kiloda Kerem Kamal, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Metehan Başar müsabakalara başlayacak.

(Belgrad)

3- Trendyol Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi Gaziantep FK-İstanbulspor maçıyla başlayacak.

(Gaziantep/20.00)

4- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası başlayacak; Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor maçları yapılacak.

(Bolu/İstanbul/20.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut maçıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00)