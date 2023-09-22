Sıkı kurallar geldi: Zorunlu haller dışında kamuya taşıt alımı yok

Taşıt ihtiyaçları öncelikle geçici tahsisle ya da ihtiyaç fazlası taşıtların devriyle karşılanacak. Yenit taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek.

Bu kapsamda, kamu taşıtlarının kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Programda (OVP) kamuya yeni taşıt edinimlerinde ekonomik olması gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik tanınacağı öngörülmüştü.

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