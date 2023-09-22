Öldüren temizlik: Banyoda kireç çözücü kullanan kadın öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde önceki gün evinde kireç çözücüyle temizlik yapan S.G., (54) bir anda fenalaşınca eşini arayarak kendisini kötü hissettiğini söyledi. Eşi durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan talihsiz kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alan S.G.'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. İki çocuk annesi kadının yakınları, "Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Evde kireç çözücü ile temizlik yaparken kendini kötü hissedince eşini telefonla arayıp bilgi vermiş. Ambulansa yürüyerek binmiş. Ancak kısa sürede hayatını kaybetti. Kadınlar kireç çözücü ile banyoda temizlik yapmasın" diyerek uyarıda bulundu. Uzmanlar, özellikle kireç çözücüyle birlikte farklı kimyasalları bir arada kullanmanın ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor.

Erdoğan ÖZTÜRK

