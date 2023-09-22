Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Bu nedenle Boğaz'daki gemi trafiğinin güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.

İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda Kumkale açıklarında makine arızası yaşanan Liberya bayraklı "Sappho" isimli 183 metre uzunluğundaki tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

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