MEB'de çalışan memur, kalp ameliyatında vefat etti

İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan memur Bekir Can uzun süredir kalp hastalığı ile ilgili problemler yaşıyordu. Dün ameliyata giren genç memur hayatını kaybetti. İznik halkı tarafından da oldukça sevilen Bekir Can'ın genç yaşta vefatı herkesi derinden üzdü.