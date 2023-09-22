Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma ve takiple Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi.

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