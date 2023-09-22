Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ merkezli 9 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 12:02, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 14:26
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma ve takiple Tekirdağ, Adıyaman, İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Aralarında terör örgütü DEAŞ'ın finansman sorumlusunun da olduğu iddia edilen 17 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine getirildi.
Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, diğer 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.