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İğneada'daki ruhsatsız kamp yeriyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanının işletme sahibi ve sorumlularına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bülent B, tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 20:50, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 20:36
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İğneada'daki ruhsatsız kamp yeriyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar köyü yakınlarındaki, daha önce İl Özel İdaresince mühürlenmiş olmasına rağmen işletilmeye devam eden ruhsatsız tesisin sahibi ve yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B, Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı.

Zanlının üzerinde 12 bin 200 dolar ile pasaport ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltındaki şüpheli sorgusu için Kırklareli'ne getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bülent B. adliyeye sevk edildi.

Zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül'de sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle burası bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmıştı. Bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalov evler sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ile Suna Duman'ın, 6 Eylül'de ise Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın cesedine ulaşılmıştı.

Aramaların üçüncü günü 7 Eylül'de de Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 2 kişi gözaltına alınmış, 9 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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