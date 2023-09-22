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Hastanede ders: Hem tedavi hem eğitim

Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören çocuklar için açılan hastane sınıfları, öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 09:46, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 09:48
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Hastanede ders: Hem tedavi hem eğitim

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2012 yılında İlkadım Muzaffer Barışyurt İlkokulu bünyesinde açılan hastane sınıfı, yatarak tedavi gören öğrencilere eğitim hizmeti veriyor. Kısa veya uzun süreli hastaneye yatışları sağlanan ilkokul öğrencilerine hem yatak başında hem de hastane içerisinde bulunan sınıfta eğitim veriliyor. Eğitim alan çocuklar hastane sınıfında eğlenceli zaman geçirdiklerini ifade ederken, veliler de uygulamanın çok faydalı olduğunu, çocuklarının eğitimden geri kalmadığını söylediler.

"Zeka oyunları oynuyorlar, ders işliyorlar"

Muzaffer Barışyurt İlkokulu Hastane Sınıfı Sınıf Öğretmeni Feyza Çetiner, "Tedavi amaçlı hastaneye yatan öğrenciler derslerinden geri kalmasınlar diye burada onlara eğitim veriyoruz. Hastaneye yatan öğrencilerin günlük tespitini yapıyoruz. Sağlık durumları uygun olan öğrencilerimiz sınıfımızda derslerini yapıyorlar. Gelemeyen çocuklarımızla yatak başında derslerine devam ediyoruz. Eğitimleri süresince çocuklar zeka oyunları da oynuyorlar. Birbirleri ile etkileşimleri oluyor. Keyifli bir zaman geçiriyorlar ve eğitimlerinden geri kalmamış oluyorlar. Uzun süre kalan öğrencilerimiz oluyor. Öğrencilerimizin burada kaldıkları süre boyunca yaptığı çalışmaları sınıf öğretmenine bilgilendirici yazı ile gönderiyoruz. 30 günden fazla devam eden öğrenciler için değerlendirme notu veriyoruz. Sene sonunda burada olan öğrencilerimize ise başarı belgesi veriyoruz" dedi.

Hastane sınıfında yılda yaklaşık 250 öğrenci eğitim alıyor.

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