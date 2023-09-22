Bodrum'da kanlı infaz! Biri icra müdürü, diğeri avukat

Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 kişi araç içerisinde başlarından vurularak öldürüldü.

İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi.



CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Denizli Barosu eski başkanı avukat Mehmet Erdal Çam'ın, saldırıyı gerçekleştiren turizmci Galip Ö.'nün avukatı olduğu ve bir konuyu konuşmak için arabaya binip bir restorana gitmek için yola çıktıktan bir süre sonra Galip Ö.'nün, Çam ve Çavdar'ın kafalarına birer el ateş ederek cinayeti işlediği, ve otomobilin kaldırıma çıkıp duvara çarparak durabildiği belirtildi.

Olay yerinden kaçan ve Turgutreis'te bir lokal işlettiği iddia edilen Galip Ö.'nün ise jandarma tarafından yakalandığı belirtildi.

Yaşar Anter