EÜAŞ tasarruf genelgesi yayımladı. Yeni taşınmaz alınmayacak

EAÜŞ Genel Müdürü Zafer Benli imzasıyla Tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Oldukça kapsamlı olan Genelgede taşıt kullanımından proje ve yatırımlara kadar pek çok konu yer aldı.

Merkez ve taşra teşkilatına duyurulan genelgeye göre yeni taşınmaz alınamayacak, taşıt kiralanamayacak. Taşıt takip sistemi bütün resmi veya hizmet alımı araçlara takılacak, araçlar uygulama üzerinden hem birim amirleri, hem de Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından takip edilerek raporlanacak.

Elektrik, akaryakıt, doğalgaz ve su gibi ölçülebilir bütün kaynaklar ve kullanılan kırtasiye ve sarf malzemeleri "EÜAŞ Tasarruf Uyulama Yazılımı" ile takip edilerek bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırılacak ve en iyi performansı gösteren birim ve işletme yöneticileri ödüllendirilecektir.

Ölçülebilen tasarruf verileri aynı zamanda birim ve işletme amirlerinin performans değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.