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İlk 8 ayda kurulan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 3,5 azaldı

2023'ün ilk 8 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 10:53, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 10:56
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İlk 8 ayda kurulan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 3,5 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ağustos ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak. Buna göre, yılın ilk 8 ayında, 2022'in ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,5 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 72,9 arttı.

2023'ün ilk 8 ayında, 2022'in ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 0,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 21,2 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 2,6 azalış oldu.

Ağustos 2023'te, Ağustos 2022'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,7 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 80,4 arttı.

Ağustos'ta, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 0,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,7 azalış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,6 artış oldu.

Ağustos 2023'te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 20,9 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,7 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 17,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 15,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41,6 azalış gerçekleşti.

Ağustos 2023'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Ağustos ayında kurulan toplam 10 bin 844 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limited şirket, yüzde 11,1'i anonim şirket, yüzde 3,1'i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1'i İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara, yüzde 6,1'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ağustos 2023'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında arttı. 2023 yılında toplam 85 bin 570 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 73 bin 568 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75'ini, 9 bin 926 anonim şirket ise yüzde 25'ini oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 2,6 oranında arttı.

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