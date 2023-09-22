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Kira uyuşmazlıklarında emlak danışmanları da yetkili olacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Emlak Komitesi Başkanı Kenan Bayram, kira uyuşmazlıkları nedeniyle tahkime taşınan davalarda emlak danışmanlarından oluşan bir hakem heyetinin bilirkişi olarak yer alacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Eylül 2023 11:14, Son Güncelleme : 22 Eylül 2023 11:13
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Kira uyuşmazlıklarında emlak danışmanları da yetkili olacak

Bayram, AA muhabirine, kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk döneminin 1 Eylül'den itibaren başladığını, bu durumlarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartının getirildiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ATO'nun yaptığı çalışmayla arabuluculukta çözülmeyen ve tahkime taşınan davalarda emlak danışmanlarının da yetkili olacağını belirten Bayram, sektörün sürece dahil olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Bayram, emlak danışmanlarının anlaşmazlıklarda bilirkişi olarak rapor düzenleyecekleri bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Sözleşmelerin altında tahkim yazıldığı takdirde anlaşmazlıklar tahkime gidecek. Burada da ticaret odasının yönetim ve meclisinden onay alınıp seçilen emlak danışmanları bilirkişi olacak, gayrimenkul hukukundaki anlaşmazlıklara ilişkin rapor düzenleyecekler. Bu gelişme, gayrimenkul sektörü için bir devrim niteliğindedir. Yani artık kendi davalarımızı kendimiz çözebileceğiz, rapor yazabileceğiz. Sonuçlar da bu raporlara göre değerlendirilecek."

Bayram, heyette yer alacak emlak danışmanlarının meslekte belli bir süreyi doldurmuş ve yetki sahibi danışmanlar olacağını vurguladı.

- "Anlaşmazlıklar en kısa zamanda çözüme ulaşacak"

Emlak danışmanlarının bu sürece dahil olmasının hem piyasa hem de vatandaşlara katkı sağlayacağını anlatan Bayram, şu değerlendirmede bulundu:

"Sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar mahkemelerde yıllar sürebiliyordu. Bunlar şimdi arabuluculuğa gelecek. 3 hafta içinde anlaşma sağlanamadığı takdirde direkt hakem heyetine gidecek. Örneğin bizim anlaştığımız TOBB Hakem Heyetine gönderilecek. Hakem heyetinde de ATO yönetimi ve meclisi tarafından seçilen, sektörümüzün içindeki gayrimenkul danışmanlarımızın vereceği raporlamayla anlaşmazlıklar en kısa zamanda çözüme ulaşacak."

TOBB'un hukukçuları ile ATO Emlak Komitesi işbirliğiyle hazırlanan program kapsamında, 26 Eylül'de ATO Meclis Salonu'nda yapacakları eğitimle sürecin emlak danışmanlarına anlatılacağını bildiren Bayram, "Sonra da tahkimlere meslektaşlarımızdan hakem heyeti seçip göndereceğiz. Seçeceğimiz tahkim ve arabuluculuk bilirkişilerinin tespiti için meslektaşlarımızın katılımı önemli." dedi.

- "Belgesi olmayanlara emlakçı diyemeyiz"

Gayrimenkul danışmanlarının statü ve sınırlarının Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlendiğine dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

"Burada en önemli husus gayrimenkul danışmanının yetkileri. Bu yetkiler Ticaret Bakanlığı tarafından alınan taşınmaz ticaret yetki belgesiyle sınırlanmıştır. Bu belgeyi alan tüm meslektaşlarımız gayrimenkul sözleşmelerine imza atabilir, alım-satım aracılık hizmetleri ve gayrimenkulün sahibinden sözleşme alarak ilan portallarında ve sosyal mecralarda ilan verebilirler. Belgesi olmayanlara emlakçı diyemeyiz."

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