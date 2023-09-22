Cenk Tosun, Quaresma ve Bobo'yu yakaladı

Karşılaşmada Beşiktaş'a bir puanı getiren kritik golü atan milli oyuncu, böylece siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında ikinci basamağı paylaşan Bobo ile Ricardo Quaresma'yı yakaladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Hans Vanaken'in golüyle 1-0 geriye düşen temsilcimize beraberliği getiren golü 88. dakikada Cenk Tosun attı.

Oktay Derelioğlu, 14 golle siyah-beyazla formayla Avrupa'da en fazla fileleri havalandıran oyuncu konumunda bulunuyor.

Cenk Tosun, ayrıca bu sezon ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

İşte siyah-beyazlıların Avrupa'daki golcüleri:

Kaynak: TRT Spor