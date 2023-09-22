KYK yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere geçici barınma imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KYK yurtlarına başvuru yapıp yerleşemeyen öğrenciler için geçici barınma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ankara'da üniversite kazanıp, KYK yurtlarına yerleşemeyen ihtiyaç sahibi öğrencilere belediye misafirhanelerinin tahsis edileceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız sonuna kadar açık. Biz bir aileyiz, birlikte çok güzeliz" ifadelerini kullandı.

Geçici yurt imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, 26 Eylül 2023 Salı günü saat 23.59'a kadar "misafirhane.ankara.bel.tr" adresinden başvuru yapabilecek.